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2600 W
Garai 40 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
550 ml XL vandens bakelis
Keraminis lygintuvo padas
Keraminis lygintuvo padas atsparus įbrėžimams ir lengvai slysta.
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai įveikiamas raukšles ir lyginant vertikaliai.
5.0
iš 5
264
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
polj
13/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Argumentai už
функциональный
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Argumentai už
Беріть
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска