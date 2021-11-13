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  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

Nutraukta gamyba

6000 serijaGarinis lygintuvas

DST6008/20

5
| (264) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
6000 serijos „Philips“ garinis lygintuvas turi vieną didžiausių gariniams lygintuvams skirtų vandens bakelių. Lyginkite ilgiau be papildymo! Galingi garai padės lengvai išlyginti sunkiausiai įveikiamas raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su dideliu vandens bakeliu

Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

  • 2600 W

  • Garai 40 g/min.; 220 g garų pliūpsnis

  • 550 ml XL vandens bakelis

  • Keraminis lygintuvo padas

Keraminis lygintuvo padas lengvai slysta audiniu

Keraminis lygintuvo padas lengvai slysta audiniu

Keraminis lygintuvo padas atsparus įbrėžimams ir lengvai slysta.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Garų pliūpsnis iki 220 g, kad išlygintumėte sunkiausiai įveikiamas raukšles

Garų pliūpsnis iki 220 g, kad išlygintumėte sunkiausiai įveikiamas raukšles

Garų pliūpsnis gali būti naudojamas lyginant sunkiai įveikiamas raukšles ir lyginant vertikaliai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

264

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Argumentai už

функциональный

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Argumentai už

Беріть

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6008/20 Парова праска

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