GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„SmartPro Active“ Keičiamas rinkinys dulkių siurbliui-robotui

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„SmartPro Active“Keičiamas rinkinys dulkių siurbliui-robotui

FC8068/01

„SmartPro Active“ Keičiamas rinkinys dulkių siurbliui-robotui

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Su „SmartPro Active“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai, 1 šepečių pora ir 3 sauso valymo šluostės, kurias reikia keisti, kad pailgėtų dulkių siurblio-roboto tarnavimo laikas.

  • PDF fail.
  • 18 September 2026