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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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„SmartPro Active“ Keičiamas rinkinys dulkių siurbliui-robotui
Nutraukta gamyba
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FC8068/01
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Su „SmartPro Active“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai, 1 šepečių pora ir 3 sauso valymo šluostės, kurias reikia keisti, kad pailgėtų dulkių siurblio-roboto tarnavimo laikas.