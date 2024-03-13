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Nutraukta gamyba
900 W
99,9 % dulkių surinkimas*
Kompaktiškas ir lengvas
Atsarginis rinkinys
Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad puikiai valytų.
Su didelio našumo antgaliu ir stipria siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.
Kompaktiškas ir lengvas dizainas, kad būtų lengva dulkių siurblį nešti ir sandėliuoti.
4.7
iš 5
100
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Anzhela
13/03/2024
Україна
Гарно виконує свою роботу
Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую
Argumentai už
Ціна - якість
Argumentai prieš
Не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Експерт
21/01/2022
Україна
Потужність та компактність
Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.
Argumentai už
Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність
Argumentai prieš
Недолікив не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Mariia_b
09/11/2021
Україна
Дуже хороший пилосос!
Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!
Argumentai už
Потужний і зручний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).