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Performer Active Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8595/09

Performer Active Dulkių siurblys su maišeliu

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8595/09 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 14 March 2024

User Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner

  • PDF fail., 2 MB
  • 13 March 2024

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