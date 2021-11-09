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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Itin grakšti konstrukcija
3 pakopų valymo sistema
Drėgnas valymas
„Philips SmartPro Easy“ turi 24 valandų planavimo funkciją, todėl jūs galite suplanuoti kitą valymą 24 valandoms į priekį.
Pirmieji du ilgi šepečiai sušluoja roboto kelyje esančius nešvarumus ir dulkes. Tada, veikiant galingam varikliui, antgalis susiurbia kitus nešvarumus ir dulkes. Galiausiai drėgna mikropluošto šluoste nuo grindų surenkamos net pačios mažiausios dulkelės.
Priklausomai nuo patalpos tipo dulkių siurblys-robotas veiks vienu arba keliais valymo režimais: Z tipo, spiralės, atšokimo arba sienos sekimo.
4.2
iš 5
46
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Jubudni
09/11/2021
Україна
Прекрасний пилосос
Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Marina V
13/08/2020
Україна
Прекрасний виріб за свою ціну
Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.
Argumentai už
Ціна. Його тонкість.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Saule
13/11/2019
Україна
Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.
Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот