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  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas

Nutraukta gamyba

SmartPro EasyDulkių siurbliai-robotai

FC8794/01

4.2
| (46) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas, išmanusis valymas
„Philips SmartPro Easy“ valo savarankiškai ir optimaliai atlikdamas 3 veiksmus: šoniniais šepetėliais sušluoja visą purvą, galingai viską susiurbia, o mikropluošto šluoste išvalo smulkiausias dulkes. Dėl itin plono dizaino išvalo po žemais baldais.
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Itin plonas, siurbia ir valo sunkiai pasiekiamas vietas

Itin veiksmingas, išmanusis valymas

  • Itin grakšti konstrukcija

  • 3 pakopų valymo sistema

  • Drėgnas valymas

24 val. išankstinio planavimo funkcija

24 val. išankstinio planavimo funkcija

„Philips SmartPro Easy“ turi 24 valandų planavimo funkciją, todėl jūs galite suplanuoti kitą valymą 24 valandoms į priekį.

3 pakopų valymo sistema, įskaitant šlapio valymo funkciją

3 pakopų valymo sistema, įskaitant šlapio valymo funkciją

Pirmieji du ilgi šepečiai sušluoja roboto kelyje esančius nešvarumus ir dulkes. Tada, veikiant galingam varikliui, antgalis susiurbia kitus nešvarumus ir dulkes. Galiausiai drėgna mikropluošto šluoste nuo grindų surenkamos net pačios mažiausios dulkelės.

4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose zonose

4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose zonose

Priklausomai nuo patalpos tipo dulkių siurblys-robotas veiks vienu arba keliais valymo režimais: Z tipo, spiralės, atšokimo arba sienos sekimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

46

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасний пилосос

Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/08/2020

Україна

Україна

Прекрасний виріб за свою ціну

Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.

Argumentai už

Ціна. Його тонкість.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/11/2019

Україна

Україна

Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.

Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.