Довго вибирав модельку, але зупинився саме на цій. Перша і найбільша перевага - він дуже низький, і під диваном, кріслами легко проходить, не застягає. Тихий, не заважає дивтися ТВ чи навіть вночі, коли ти спиш - його не чути. Якість прибирання на висоті. Ніколи не думав, що, на перший погляд, чистому паркеті може бути ще стільки бруду. Шнури, тюль не трогає, дуже обережний - це плюс. Поріжок в 1 см переїжджає дуже легко. Декілька режимів "катання" - теж корисна штука. Дуже добре, що він не піднімає пил, а всмокує, алергикам підійде на всі 100%. Загальне враження - як додатковий засіб підтримання чистоти на лінолеумі, плитці, паркету - просто супер! Однак для доріжок майже безкорисний. PS: хотілось би ще управління смартфоном додати)))