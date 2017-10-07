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FC8810/01
Kruopštus ir modernus valymas be vargo
„Philips SmartPro Active“ dulkių siurblys robotas. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.
3 pakopų valymo sistema
90 min. veikimo laikas
Uždedamas šluostymo priedas
Naujajame dulkių siurblyje-robote yra integruota išmanaus aptikimo sistema, išmaniųjų lustų rinkinys, iki 20 jutiklių, giroskopas ir akcelerometras, todėl robotas gali efektyviai valyti be pašalinės pagalbos. Robotas suvokia aplinką ir pasirenka optimalią valymo strategiją, kad kuo greičiau išvalytų jūsų namus. Šis robotas neužstringa, o prireikus jis grįžta į savo prijungimo stotelę.
Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.
Kai „Philips“ dulkių siurblio-roboto baterija tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.
3.6
iš 5
25
Atsiliepimai
MrPundurs
07/10/2017
Latvija
Lieliska performance par šo naudu
Neko super gudru no tā gaidīt nevar, bet savu pamatdarbu, izsūkt istabas un turēt grīdu tīru - dara lieliski. Jāliek vismaz katru 2 dienu tīrīt. Protams, reizi mēnesi vai tamlīdzīgi, jāizsūc ar lielo putekļu sūcēju. Vēl viens bonuss - retāk grīdas jāmazgā, jo mazāk smērējas grīdas, tā kā nav putekļu un gružu. Tāpat arī uz plauktiem ir mazāk putekļu kā parasti. Mīnuss- filtrs varēja būt nopietnāks, var just mazliet putekļus gaisā pēc darbības, tāpēc obligāti jāliek pa dienu darboties, kad nav cilvēku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active putekļsūcējs robots FC8810/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active putekļsūcējs robots FC8810/01
Olafs
27/06/2016
Latvija
Tīta labi, diezgan gudrs pa šo cenu
Labi tīra, daudzās vietās tiek klāt un cena laba. Slotiņas mīkstas palikušas un konteinera marle, jeb sieta audums tumši pelēkā krāsā palicis. Šie gan jau ir atsevišķi nopērkami, kas nolietojās.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active putekļsūcējs robots FC8810/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active putekļsūcējs robots FC8810/01
PHILIPSsmartproACTIVE
01/03/2016
Polska
Jest bardzo przydatny i prosty w użyciu! Odkurza i myje podłogi!
Jest bardzo przydatny i prosty w użyciu! Jedyną jego wadą jest to, że nie wjeżdża na puchate dywany. Radzi sobie sam. Wraca do stacji dokującej, jednak żeby ją znaleźć potrzebuje kilku minut. Można kupić dla dziecka jako samochodzik, gdyż da nim się sterować i w dodatku wyczyści i umyje podłogi w naszym domu :D
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8810/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8810/01 Odkurzacz automatyczny/robot