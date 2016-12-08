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Kruopštus ir modernus valymas be vargo
Patikėkite valymo darbus „Philips SmartPro Active“ dulkių siurbliui-robotui. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.
3 pakopų valymo sistema
120 min. veikimo laikas
Uždedamas šluostymo priedas
Virtuali siena
Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.
Kai „Philips“ dulkių siurblio-roboto baterija tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.
Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti valymo seansus savaitei į priekį. Yra galimybė nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net jei nebūsite namuose, kad galėtumėte džiaugtis švariais namais.
4.5
iš 5
23
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Martynas34
08/12/2016
Lietuva
Saunus Pagalbininkas
Puikiai priziuri patalpa. Reguliariai ir nustatytu laiku prasiurbia kambarius ir taip palaiko svara namuose. Pasiteisinusi investicija - palengvina buiti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Dulkių siurbliai-robotai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Dulkių siurbliai-robotai
Antons
08/04/2016
Latvija
Ir ļoti ok .
Tikai šodien nopirku . Mērķis - cīņa ar putekļiem . Grīdas pirms palaist robotu izslaucīju , domāju - paskatīšos vai šis arī kaut ko savāks . REZUMĒ - Protams stūros , maliņās paliek kādi gruži , bet kopumā - māja tik tīra sen nav bijusi . Liels bija mans pārsteigums , kad pēc stundas darba palūkojos viņa konteinerā - VESELS LĒRUMS PUTEKĻU ! ! ! Nezinu kur viņš tik daudz savāca viņus , jo likās , ka grīda ir puslīdz tīra ! Ģenerāltīrīšana jātaisa protams pašam , bet palīgs , izskatās , ka būs ļoti labs .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Putekļsūcējs robots
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Putekļsūcējs robots
plekis
22/01/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Perfekti pilda savu funkciju
Putekļus iesūc konteinerā, nevis pārvieto pa grīdu. Lietoju jau mēnesi, esmu ļoti apmierināts. Ieprogramēju, lai strādā, kad nav neviena mājās. Bāzes stacijā ir atgriezies vienmēr. Bomāju, ka pievienotais foto izteiks visu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Putekļsūcējs robots
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8820/01 Putekļsūcējs robots