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Nutraukta gamyba
3 pakopų valymo sistema
120 min. veikimo laikas
Uždedamas šluostymo priedas
„TriActive XL“ antgalis
Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.
Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti valymo seansus savaitei į priekį. Yra galimybė nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net jei nebūsite namuose, kad galėtumėte džiaugtis švariais namais.
Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos. Naujasis dulkių siurblys-robotas veikia iki 120 min.
4.2
iš 5
46
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Jubudni
09/11/2021
Україна
Прекрасний пилосос
Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Marina V
13/08/2020
Україна
Прекрасний виріб за свою ціну
Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.
Argumentai už
Ціна. Його тонкість.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Saule
13/11/2019
Україна
Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.
Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот