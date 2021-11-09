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  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
  • Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
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Nutraukta gamyba

SmartPro ActiveDulkių siurbliai-robotai

FC8822/01

4.2
| (46) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį
Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*
„Philips SmartPro Active“ dulkių siurblys-robotas valo 2 kartus greičiau, nes išsiskiria „TriActive XL“ dydžio antgalių be šepetėlių deriniu ir galinga siurbimo galia su 1800 Pa „Turbo“ režimu ir 3 pakopų valymo sistema su drėgnuoju valymu.
Peržiūrėti visas naudas

Su „TriActive XL“ antgaliu ir 3 pakopų valymo sistema

Kruopštus pažangus valymas, dabar 2 kartus greičiau*

  • 3 pakopų valymo sistema

  • 120 min. veikimo laikas

  • Uždedamas šluostymo priedas

  • „TriActive XL“ antgalis

Infraraudonųjų spindulių jutikliai aptinka kliūtis ir padeda jų išvengti

Infraraudonųjų spindulių jutikliai aptinka kliūtis ir padeda jų išvengti

Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.

Suplanuokite valymą savaitei

Suplanuokite valymą savaitei

Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti valymo seansus savaitei į priekį. Yra galimybė nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net jei nebūsite namuose, kad galėtumėte džiaugtis švariais namais.

Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 120 minučių

Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 120 minučių

Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos. Naujasis dulkių siurblys-robotas veikia iki 120 min.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

46

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасний пилосос

Вирішив питання прибирання під ліжком і на шафі. Дуже задоволена

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/08/2020

Україна

Україна

Прекрасний виріб за свою ціну

Давно мріяла про робот пилосос. І от здійснилось. Прогулюючись по магазину підійшли до полок з пилососами і запитали задля цікавості у консультанта який би він порадив. І його порадою був Filips. Ціна приємно здивувала до дня законих ще й знижка. І взяли одразу. Прийшовши додому і радості небуло меж. Недоліків не виявлено тільки плюси. Прибирає тихо, подобається, що не високий і проїджає під меблями. Знаходить бруд і пилючку навіть після прибирання звичайним пилососом. Також подобається, що квадратний і гарно заходить в кутки.

Argumentai už

Ціна. Його тонкість.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

13/11/2019

Україна

Україна

Этот пылесос идеально убирает мелкую пыль.

Пылесос очень прост в использовании. Моя дочь 6 лет легко может его включить. Выключается сам, если запрограммировать, либо когда заканчивается заряд. Для идеальной уборки заряда хватает на площадь 60 кв.м. Очень легко чиститься. Умный! Срабатывают заблаговременно датчики о препятствии и даже перед лестницей, не надо загораживать пространство. Этот пылесос стал моим помощником №1. Потому что в доме 3 детей, собака и кот. Шерсть собирает очень легко, с помощью тряпочки-насадки, идеально убирает мелкую пыль.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Easy FC8794/01 Пилосос-робот

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