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Marathon Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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MarathonDulkių siurblys be maišelio

FC9229/01

Marathon Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail., 23.3 MB
  • 13 March 2026

„Marathon“ su automatine filtrų valymo sistema – didelis valymo efektyvumas.

  • PDF fail.
  • 5 July 2026

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