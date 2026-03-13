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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
Marathon Dulkių siurblys be maišelio
Nutraukta gamyba
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FC9229/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
„Marathon“ su automatine filtrų valymo sistema – didelis valymo efektyvumas.
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Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio be maišelio dulkių surinkimo talpos valymas
„Philips“ dulkių siurblio filtro valymas
„Philips“ dulkių siurblys neįsijungia
„Philips“ dulkių siurblys perkaista
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
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