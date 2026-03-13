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„EasySpeed“ Garinis lygintuvas

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„EasySpeed“Garinis lygintuvas

GC1742/40

„EasySpeed“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1742/40 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN

  • PDF fail., 844.4 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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