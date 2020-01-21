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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4526/90
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4526/90

4.7

| (128) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.

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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvesnis kalkių šalinimas naudojant kalkių indą

Greitesnis*, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 210 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Automatinis garų reguliatorius – reikiamas garų kiekis kiekvienam drabužiui

Nebesirūpinkite garo kiekio pasirinkimu – tai už jus padarys automatinis garų reguliatorius. Tiesiog pasirinkite lyginimo temperatūrą ir mėgaukitės.

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Trijų funkcijų pado smaigalys – patogu valdyti ir matyti

Šio „Philips Azur Performer“ lygintuvo pado smaigalys išsiskiria 3 funkcijomis: jis turi smailų galiuką, griovelį sagoms ir glotnaus dizaino snapelį. Trijų funkcijų pado smaigalys leidžia pasiekti itin sudėtingas vietas, pvz., apie sagas arba tarp klosčių.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

128

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

21/01/2020

Polska

Polska

Doskonała jakość do ceny

Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

06/03/2018

Polska

Polska

Łatwe i dokładne prasowanie

Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

26/06/2017

Polska

Polska

Zaskoczy każdego !

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.