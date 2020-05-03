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3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*
3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, nerūdijančiojo plieno peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
13 ilgio nustatymų
Naudojimas įjungus į el. tinklą
Apkirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės.*
Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.
Pasirinkite ir užfiksuokite norimą reguliuojamų šukų nustatymą – galima pasirinkti iš 12 fiksuojamo ilgio nustatymų, nuo 1 mm iki 23 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
4.2
iš 5
161
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Masionnion
03/05/2020
Polska
Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f
od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️
Argumentai už
prostota, jasność obsługi
Argumentai prieš
prawie że brak, po za długością kabla
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2020-01-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2020-01-03
Arkadiusz40
06/01/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.
polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.
Argumentai už
spełnia swoje wymagania
Argumentai prieš
mógłby być tańszy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2018-01-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Naudojimo data 2018-01-06
Wander
09/12/2018
Polska
SUPER POLECAM
Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
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