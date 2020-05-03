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Nutraukta gamyba

Hairclipper series 3000Plaukų kirpimo mašinėlė

HC3400/15

4.2

| (161) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį

3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ yra ilgaamžė ir nepriekaištingai veikianti. Naujoviškas kirpimo elementas, nerūdijančiojo plieno peiliukai ir reguliuojamos plaukų šukos užtikrina greitesnį ir tikslesnį kirpimą.

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The world's #1 electric grooming brand1

su „DualCut“ technologija – greitesnis ir tikslesnis kirpimas

3000 serijos PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ – kerpa dvigubai greičiau*

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 13 ilgio nustatymų

  • Naudojimas įjungus į el. tinklą

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Dvipusis kirpimo elementas – mažesnė trintis

Apkirpkite bet kokio tipo plaukus naudodami plaukų kirpimo mašinėlę su pažangia „DualCut“ technologija ir dvipusiu kirpimo elementu, užtikrinančiu mažą trintį. Naujoviškas kirpimo elementas sukurtas naudoti ilgai ir plaukus kerpa dvigubai greičiau nei įprastos „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės.*

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs

Savaime pasigalandantys nerūdijančiojo plieno peiliukai ilgai išliks aštrūs.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 13 ilgio nustatymų: 0,5–23 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti 13 ilgio nustatymų: 0,5–23 mm

Pasirinkite ir užfiksuokite norimą reguliuojamų šukų nustatymą – galima pasirinkti iš 12 fiksuojamo ilgio nustatymų, nuo 1 mm iki 23 mm (kiekvienas ilgio nustatymas yra tiksliai per 2 mm nuo ankstesniojo). Prietaisą galite naudoti ir be šukų – tada galėsite kirpti palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

161

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

03/05/2020

Polska

Polska

Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f

od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️

Argumentai už

prostota, jasność obsługi

Argumentai prieš

prawie że brak, po za długością kabla

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2020-01-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2020-01-03

06/01/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.

polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.

Argumentai už

spełnia swoje wymagania

Argumentai prieš

mógłby być tańszy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2018-01-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Naudojimo data 2018-01-06

09/12/2018

Polska

Polska

SUPER POLECAM

Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

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