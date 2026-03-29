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Nutraukta gamyba
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HD2623/59
Nutraukta gamyba
Skrudintuvo įdėjimo angos plačios, o jų plotis reguliuojamas – galėsite pasigaminti vienodo auksinio atspalvio skrebučius, nesvarbu, kokio storio jie būtų. Prietaisas turi dangtelį nuo dulkių, bandelių šildymo groteles ir ištraukiamą trupinių padėklą. Saugus naudoti dėl neįkaistančių sienelių, aukšto iškėlimo funkcijos ir atšaukimo mygtuko.