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Skrudintuvas

HD2623/59

Skrudintuvas

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Skrudintuvo įdėjimo angos plačios, o jų plotis reguliuojamas – galėsite pasigaminti vienodo auksinio atspalvio skrebučius, nesvarbu, kokio storio jie būtų. Prietaisas turi dangtelį nuo dulkių, bandelių šildymo groteles ir ištraukiamą trupinių padėklą. Saugus naudoti dėl neįkaistančių sienelių, aukšto iškėlimo funkcijos ir atšaukimo mygtuko.

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  • 29 March 2026

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