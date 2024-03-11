Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Maisto ruošimas
Visos serijos
Viva Collection Skrudintuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD2630/20
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
User Manual Philips Viva Collection Toaster
Important Information Manual Philips Viva Collection Toaster
Visi (1)
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Iš mano „Philips“ skrudintuvo sklinda dūmai
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti