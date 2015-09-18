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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1,25 l, 2400 W
1 puodelio indikatorius
Šlifuoto metalo
Atlenkiamas dangtelis
Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.
Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.
Elegantiška lemputė integruota į įjungimo/išjungimo mygtuką rodo, kada virdulys įjungtas.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
OKSM
18/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4622/20 Czajnik