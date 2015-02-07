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  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia
  • Virkite tik tiek, kiek reikia

Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirdulys

HD4677/20

4.4
| (24) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Virkite tik tiek, kiek reikia
Unikali šio stilingo „Philips“ virdulio HD4677/20 „vieno puodelio indikatoriaus“ funkcija suteiks jums galimybę užvirti tik tiek vandens, kiek jums reikia. Todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti gamtai daromą poveikį
Peržiūrėti visas naudas

Šis virdulys sutaupo iki 66 % energijos

Virkite tik tiek, kiek reikia

  • 1,7 l, 2400 W

  • 1 puodelio indikatorius

  • Sidabrinė ir juoda

  • Atlenkiamas dangtelis

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančiojo plieno „Philips“ virdulio paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

24

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3

07/02/2015

Polska

Polska

Najlepszy na świecie

to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/40 Czajnik

11/08/2014

Polska

Polska

Gorąco polecam

Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/40 Czajnik

14/07/2014

Polska

Polska

Dobry

Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/20 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4677/20 Czajnik

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