30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Juodojo perlo spalvos dažai
„AquaClean“
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.
4.3
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vvrs
11/01/2022
Česká republika
Plně vyhovuje
Používám od roku 2017 bez závad. Vyhovuje maximálně.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Pepicek
03/01/2016
Česká republika
Jednoduché, za ty peníze dobré
Poměr výkon x cena super. Zatím spokojenost, uvidíme až budeme měnit filtr.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Lucik
05/12/2015
Česká republika
super
Malinko před prvním použitím zmatky a přišlo mi, že v 1 příručce ohledně instalace filtru je odlišnost oproti druhé, ale káva super :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.