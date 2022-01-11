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  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
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  • Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

Nutraukta gamyba

Saeco Intelia DeluxePuikus automatinis espreso aparatas

HD8902/01

4.3
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas
„Saeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina aukštą kokybę, įrenginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino „Intelia Deluxe“ yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.
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Nesenstantis Italijoje sukurtas dizainas

Pageidaujama kokybė ir paprastas naudojimas

  • 3 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juodojo perlo spalvos dažai

  • „AquaClean“

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

Plně vyhovuje

Používám od roku 2017 bez závad. Vyhovuje maximálně.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

03/01/2016

Česká republika

Česká republika

Jednoduché, za ty peníze dobré

Poměr výkon x cena super. Zatím spokojenost, uvidíme až budeme měnit filtr.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

05/12/2015

Česká republika

Česká republika

super

Malinko před prvním použitím zmatky a přišlo mi, že v 1 příručce ohledně instalace filtru je odlišnost oproti druhé, ale káva super :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia Deluxe HD8902/01 Automatický kávovar

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.