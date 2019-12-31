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Nutraukta gamyba
7 gėrimai
Automatinis pieno putų plakiklis
Nerūdijantis plienas
„AquaClean“
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Naudodami automatinį pieno putų plakiklį lengvai paruošite skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“, išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į puodelį užtikrinant nuolatinį netikštančio pieno srautą.
Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet kokį gėrimą!
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Patvirtintas pirkėjas
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
fla571
06/07/2016
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.