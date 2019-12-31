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  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
  • Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas

Nutraukta gamyba

Saeco PicoBaristoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8924/09

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas
„PicoBaristo“ yra kompaktiškas aparatas, kurio ruošiamos kavos įvairovė nudžiugins kavos mėgėjus. Naudodamiesi vartotojo sąsaja iš plataus asortimento pasirinkite norimą kavą vienu mygtuko paspaudimu. Dėl „AquaClean“ filtro galėsite paruošti iki 5 000 puodelių* kavos be nuosėdų šalinimo
Peržiūrėti visas naudas

Nereikės nukalkinti iki išvirsite 5000 kavos puodelių*

Didelė įvairovė ir kompaktiškas aparatas

  • 7 gėrimai

  • Automatinis pieno putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • „AquaClean“

Mėgaukitės 7 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 7 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Automatinis pieno putų plakiklis – aksominė puta vienu paspaudimu

Naudodami automatinį pieno putų plakiklį lengvai paruošite skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“, išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į puodelį užtikrinant nuolatinį netikštančio pieno srautą.

Reguliuokite trukmę, 5 aromato stiprumo ir 10 malūnėlio nustatymų

Reguliuokite trukmę, 5 aromato stiprumo ir 10 malūnėlio nustatymų

Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir sumanykite bet kokį gėrimą!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Patvirtintas pirkėjas

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių.