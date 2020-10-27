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Nutraukta gamyba
HD9100/50
Skanus, sveikas, kompaktiškas ir greitas gaminimas
Spalvingas gaminio dizainas suteiks įkvėpimo virtuvėje. Dėl „RapidAir“ technologijos visada mėgausitės sveiku maistu, kurio išorė traški, o vidus – sultingas.
„Rapid Air“ technologija
3,7 l
Žalia
„Philips“ naujoviškas jūrų žvaigždės formos dugnas užtikrina 360 laipsnių sūkurį ir 4 kartus greitesnę oro cirkuliaciją, todėl maistas ruošiamas greitai, su mažai riebalų ir geresnio skonio.
„Philips Essential AirFryer“ naudoja karštą orą gamindama jūsų mėgstamus tobulai traškius maisto produktus su iki 90 % mažiau riebalų*.
Dėl greitos ir tolygios karšto oro cirkuliacijos, kurią palaiko „jūros žvaigždės“ dugnas, maistas iškepa tobulai nuo išorės iki vidaus. Maisto gaminimo laikas sutrumpėja, nes nereikia iš anksto įkaitinti.
Atsiliepimai
Palyginti su naminėmis gruzdintomis bulvytėmis, keptomis įprastoje gruzdintuvėje, riebalų kiekis „FuMo“, palyginti su riebalų kiekiu gruzdintuvėje