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  • Skanus, sveikas, kompaktiškas ir greitas gaminimas
  • Skanus, sveikas, kompaktiškas ir greitas gaminimas

Nutraukta gamyba

„Essential“ serija3,7 l, VIENAS PUODAS, ŽALIA

HD9100/50

Skanus, sveikas, kompaktiškas ir greitas gaminimas

Spalvingas gaminio dizainas suteiks įkvėpimo virtuvėje. Dėl „RapidAir“ technologijos visada mėgausitės sveiku maistu, kurio išorė traški, o vidus – sultingas.

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Visada su „Rapid Air“ technologija

Skanus, sveikas, kompaktiškas ir greitas gaminimas

  • „Rapid Air“ technologija

  • 3,7 l

  • Žalia

Kepkite sveikiau naudodami „Rapid Air“ technologiją

„Philips“ naujoviškas jūrų žvaigždės formos dugnas užtikrina 360 laipsnių sūkurį ir 4 kartus greitesnę oro cirkuliaciją, todėl maistas ruošiamas greitai, su mažai riebalų ir geresnio skonio.

Gruzdinkite naudodami iki 90 % mažiau riebalų*

„Philips Essential AirFryer“ naudoja karštą orą gamindama jūsų mėgstamus tobulai traškius maisto produktus su iki 90 % mažiau riebalų*.

Greitas gaminimas be įkaitinimo

Dėl greitos ir tolygios karšto oro cirkuliacijos, kurią palaiko „jūros žvaigždės“ dugnas, maistas iškepa tobulai nuo išorės iki vidaus. Maisto gaminimo laikas sutrumpėja, nes nereikia iš anksto įkaitinti.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su naminėmis gruzdintomis bulvytėmis, keptomis įprastoje gruzdintuvėje, riebalų kiekis „FuMo“, palyginti su riebalų kiekiu gruzdintuvėje