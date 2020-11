Unikali technologija „TurboStar“ sveikesniam kepimui

Unikalioje „Philips TurboStar“ technologijoje naudojamas greitas, itin įkaitintas oras, kad maistą keptumėte naudodami mažai aliejaus arba be aliejaus. Be to, iš „Philips Airfryer“ sklinda mažiau kvapų nei iš įprastų gruzdintuvių. Prietaisą paprasta valyti, jis saugus ir ekonomiškas naudojant kasdien!