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Nutraukta gamyba
TurboStar
Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė
Juoda, 1425 W, 0,8 kg
Dėka „Philips” „TurboStar” technologijos visas maistas yra veikiamas nuolat cirkuliuojančios šilumos ir kepamas vienodai. Rezultatas – tolygiai iškeptas maistas, kurio nereikia apversti, net kai maistas sukrautas. Be karšto oro srauto, galinga tiesioginė šiluma iš viršaus greitai apskrudina maistą ir suteikia skanų, aukso rudos spalvos rezultatą. „Traškus iš išorės, minkštas viduje”
„Philips Airfryer” programėlė yra nemokama ir pilna skanių receptų bei lengvai suprantamų nuoseklių gaminimo instrukcijų. Įkvėpkite greitais, sveikais užkandžiais ar patiekalais ypatingoms progoms.
„Philips Airfryer“ paruoštas naudoti nedelsiant. Jis iš esmės greitesnis nuo pat pradžios iki pabaigos. Jis skirtas naudoti kasdien ir yra pranašesnis visame gaminimo procese.
4.8
iš 5
98
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
GabalonGamma
09/11/2021
Україна
Корисна штука.
Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.
Argumentai už
Швидко і смачно готує.
Argumentai prieš
Складно чистити.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
margate
31/10/2021
Україна
Смачно і корисно!
Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.
Argumentai už
наразі тільки позитивні відгуки
Argumentai prieš
після майже двох років використання немає зауважень
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
walklm
17/02/2021
Україна
шикарная вещь
вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje.
išmatuota, palyginti su „Airfryer” be „TurboStar” su šaldytomis bulvytėmis, įvertinta pagal apskrudimą ir iškepimą
palyginti su „Philips Viva Collection Airfryer“, visoje talpoje telpa 800 g bulvyčių