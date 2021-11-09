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  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
  • Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Karšto oro gruzdintuvė

HD9621/90

4.8
| (98) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*
Su unikalia „Philips” „TurboStar” technologija galite kepti maistą naudodami minimalų aliejaus kiekį ir paruošti skanius bei tolygiai iškeptus patiekalus. Nereikia išankstinio kaitinimo, o naujasis kompaktiškas dizainas leidžia paruošti didelį maisto kiekį.
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Dėka patentuotos „TurboStar” technologijos

Skanios bulvytės su iki 80 % mažiau riebalų*

  • TurboStar

  • Mažai riebalų naudojanti gruzdintuvė

  • Juoda, 1425 W, 0,8 kg

Skanūs patiekalai: minkšti viduje, traškūs iš išorės

Skanūs patiekalai: minkšti viduje, traškūs iš išorės

Dėka „Philips” „TurboStar” technologijos visas maistas yra veikiamas nuolat cirkuliuojančios šilumos ir kepamas vienodai. Rezultatas – tolygiai iškeptas maistas, kurio nereikia apversti, net kai maistas sukrautas. Be karšto oro srauto, galinga tiesioginė šiluma iš viršaus greitai apskrudina maistą ir suteikia skanų, aukso rudos spalvos rezultatą. „Traškus iš išorės, minkštas viduje”

Daugiau nei 200 receptų programėlėje ir nemokama receptų knyga

Daugiau nei 200 receptų programėlėje ir nemokama receptų knyga

„Philips Airfryer” programėlė yra nemokama ir pilna skanių receptų bei lengvai suprantamų nuoseklių gaminimo instrukcijų. Įkvėpkite greitais, sveikais užkandžiais ar patiekalais ypatingoms progoms.

Skanus maistas greičiau: nereikia iš anksto įkaitinti

Skanus maistas greičiau: nereikia iš anksto įkaitinti

„Philips Airfryer“ paruoštas naudoti nedelsiant. Jis iš esmės greitesnis nuo pat pradžios iki pabaigos. Jis skirtas naudoti kasdien ir yra pranašesnis visame gaminimo procese.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

98

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

09/11/2021

Україна

Україна

Корисна штука.

Все що готує - готує добре. М'ясо, заморожені і свіжі овочі, напівфабрикати, годиться для всього. Але почисти піч доволі нетривіальна задача: верхя решітка під теном незнімна, добратисч дуже складно, а жиру туди налипає дуже багато.

Argumentai už

Швидко і смачно готує.

Argumentai prieš

Складно чистити.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

31/10/2021

Україна

Україна

Смачно і корисно!

Це була моя перша покупка Philips. Я жодного разу не пошкудувала. Дуже люблю овочі і рибу на грилі і завдяки мультипечі я завжди можу пригувати улублені страви. Але в цій печі можна готувати і десерти і запіканки. Завдяки книзі з рецептами можна вчитись новим поєднанням і експерементам. Ще серед великих плюсів цієї печі є легкість догляду. Дуже просто мити, справа кількох хвилин.

Argumentai už

наразі тільки позитивні відгуки

Argumentai prieš

після майже двох років використання немає зауважень

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

17/02/2021

Україна

Україна

шикарная вещь

вкусно.и отлично втч. для пенсионеров, делали мясо, картофель , чебуреки, овощи, жаль нет много рецептов ,где почитать ,для фантазии ,и нет где купить дополнительное оборудование для аппарата.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, ruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje.

  2. išmatuota, palyginti su „Airfryer” be „TurboStar” su šaldytomis bulvytėmis, įvertinta pagal apskrudimą ir iškepimą

  3. palyginti su „Philips Viva Collection Airfryer“, visoje talpoje telpa 800 g bulvyčių