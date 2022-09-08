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  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

Nutraukta gamyba

„Premium“„Airfryer XXL“

HD9860/90

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
Naujasis „Philips Airfryer XXL“ galvoja ir gamina už jus. Tai yra „Airfryer“ prietaisas su technologija „Smart Sensing“, kuri automatiškai kepant reguliuoja laiką ir temperatūrą, kad patiekalai iškeptų tobulai. Pasirinkite ir mėgaukitės kiekvienu kąsniu!
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Puikūs rezultatai vienu mygtuko paspaudimu

Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

  • Technologija „Smart Sensing“

  • Riebalų šalinimo technologija

  • „Rapid Air“ technologija

  • Juoda, vario, 1,4 kg

Riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių

Riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių

Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Phillips XXL Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės visu skrudintos vištienos su traškia odele, minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau sočiųjų riebalų, skoniu.***

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu*

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu*

Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų*. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais** ir gardžiu skoniu.

Universalus: kepkite, apkepkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite. Net pašildykite!

Universalus: kepkite, apkepkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite. Net pašildykite!

Su „Airfryer XXL“ pagaminsite šimtus patiekalų. Kepkite, kepinkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite ir net pašildykite patiekalus. Dėl „Philips“ oro srauto ir jūros žvaigždės dizaino kiekvienas kąsnis yra toks pat skanus kaip paskutinis. Maistas gaminamas iš visų pusių vienodai, kad patiekalai kaskart būtų nepriekaištingi.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Най-добрият помощник в кухнята

Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!

Argumentai už

Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.

Argumentai prieš

Няма.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. „Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu

  3. Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje

  4. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.