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Nutraukta gamyba
Technologija „Smart Sensing“
Riebalų šalinimo technologija
„Rapid Air“ technologija
Juoda, vario, 1,4 kg
Dabar galite valgyti sveikesnius patiekalus ir pašalinti riebalų perteklių iš maisto. „Phillips XXL Airfryer“ su riebalų šalinimo technologija atskiria ir surenka riebalų perteklių. Mėgaukitės visu skrudintos vištienos su traškia odele, minkšta mėsa, kurioje yra iki 50 % mažiau sočiųjų riebalų, skoniu.***
Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų*. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais** ir gardžiu skoniu.
Su „Airfryer XXL“ pagaminsite šimtus patiekalų. Kepkite, kepinkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite ir net pašildykite patiekalus. Dėl „Philips“ oro srauto ir jūros žvaigždės dizaino kiekvienas kąsnis yra toks pat skanus kaip paskutinis. Maistas gaminamas iš visų pusių vienodai, kad patiekalai kaskart būtų nepriekaištingi.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaski4a
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Най-добрият помощник в кухнята
Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!
Argumentai už
Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.
Argumentai prieš
Няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
„Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu
Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.