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Nutraukta gamyba
Technologija „Smart Sensing“
Riebalų šalinimo technologija
„Rapid Air“ technologija
Juoda, vario, 1,4 kg
Pereikite nuo „Airfryer“ naujoko prie „Airfryer“ šefo su „HomeID“ ir „Philips Airfryer XXL“. Naršykite po šimtus puikių receptų ir išbandykite daugybę naujų, puikių patiekalų.
Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų*. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais** ir gardžiu skoniu.
Su „Airfryer XXL“ pagaminsite šimtus patiekalų. Kepkite, kepinkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite ir net pašildykite patiekalus. Dėl „Philips“ oro srauto ir jūros žvaigždės dizaino kiekvienas kąsnis yra toks pat skanus kaip paskutinis. Maistas gaminamas iš visų pusių vienodai, kad patiekalai kaskart būtų nepriekaištingi.
4.7
iš 5
155
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Baraban
16/06/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Прикольная штука
Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
spasvisul
14/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Просто неймовірно!
Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.
Argumentai už
Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Клео
03/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!
Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.
Argumentai už
Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати
Argumentai prieš
Треба мити
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)
Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje
„Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu
Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje
Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.