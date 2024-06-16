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  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
  • Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

Nutraukta gamyba

„Premium“„Airfryer XXL“

HD9867/90

4.7
| (155) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.
Naujasis „Philips Airfryer XXL“ galvoja ir gamina už jus. Tai yra „Airfryer“ prietaisas su technologija „Smart Sensing“, kuri automatiškai kepant reguliuoja laiką ir temperatūrą, kad patiekalai iškeptų tobulai. Pasirinkite ir mėgaukitės kiekvienu kąsniu!
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Puikūs rezultatai vienu mygtuko paspaudimu

Geriausias skonis, mažiausiai riebalų. Be pastangų.

  • Technologija „Smart Sensing“

  • Riebalų šalinimo technologija

  • „Rapid Air“ technologija

  • Juoda, vario, 1,4 kg

Viena programėlė – šimtai receptų

Viena programėlė – šimtai receptų

Pereikite nuo „Airfryer“ naujoko prie „Airfryer“ šefo su „HomeID“ ir „Philips Airfryer XXL“. Naršykite po šimtus puikių receptų ir išbandykite daugybę naujų, puikių patiekalų.

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu*

Originalus „Airfryer“ su 7 kartus greitesniu oro srautu*

Mėgaukitės sveikesniu keptu maistu – traškiu išorėje ir minkštu viduje – kuriame iki 90 % mažiau riebalų*. „Philips Airfryer XXL“ maistui kepti naudojamas karštas oras (vietoj aliejaus) ir truputis aliejaus arba kepama visai be aliejaus. „Philips Rapid Air“ sukuria 7 kartus greitesnį oro srautą, kad mėgautumėtės traškesniais patiekalais** ir gardžiu skoniu.

Universalus: kepkite, apkepkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite. Net pašildykite!

Universalus: kepkite, apkepkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite. Net pašildykite!

Su „Airfryer XXL“ pagaminsite šimtus patiekalų. Kepkite, kepinkite, kepkite ant grotelių, skrudinkite ir net pašildykite patiekalus. Dėl „Philips“ oro srauto ir jūros žvaigždės dizaino kiekvienas kąsnis yra toks pat skanus kaip paskutinis. Maistas gaminamas iš visų pusių vienodai, kad patiekalai kaskart būtų nepriekaištingi.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

155

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

16/06/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Прикольная штука

Для готовки пушка, подарил маме, радости нет предела, а мне не жалко:) Картошечка фри выходит шикарной, курочка бомба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

14/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Просто неймовірно!

Навіть не уявляв, що мультипіч настільки чудова річ. Готувати в ній дуже легко та смачно.

Argumentai už

Достатня потужність, об'єм чаші, легкість користування

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

03/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Як я раніше без цієї мультипічі жила!!!!

Дуже функціональна річ,швидко готує.Проміжок часу для приготування скорочується в 2 чи 3 раза.Їжа готується з мінімальним вмістом жиру.Раніше я готувала на сніданок сирники,запікала їх в духовці,щоб було корисно,без жиру-це займало 30хв-40хв і треба було перевертати на іншу сторону,щоб не пригоріли В аерогрилі вони повністю запікаються за 16хв.І вони таки пухкі,як пиріжки,хоча вони без розпушувача і інших допоміжних речовин.В духовці пласкі виходять.Картопля виходить дуже смачна,вона і з скоринкою і соковита.В духовці вона в мене виходила суховата.А готувала цілу курку в мультипечі-це просто шедевр.Ніколи не їла смачніше.При цему, що я її особливо не маринувала,сіль,спеції і все.І вона вийшла така соковита.Скоринка підсмажена з усіх боків,і я її не перевертала.Вибрала программу-ціла курка,вагу,а мультипіч сама вибирає скільки потрібно часу на приготування.Маффіни готуються за 6хв,синнабони за 20хв здається.Картопля за 15-20хв,крильца теж недовго біля 20хв.Я і торти готую(купила форму спеціальну) і рулети м'ясні .Дуже задоволена покупкою.Спочатку думала,що розмір XXLбуде завеликий для нас з чоловіком,але в процесі виявилось,що якраз.Влазить ціла курка,як раз підходящий об'єм для всього.Єдиний недолік-якби винайшли технологію,щоб бруд і жир самоочищався 😁і не прийшлось мити.Хоча тут в мультепечі антипригарні матеріали,і легко миється Але завжди хочеться кращого.

Argumentai už

Швидке приготування,мінімум,або взагалі без жиру,пропікається з усіх боків,іноді взагалі не потрібно перевертати чи зтрушувати

Argumentai prieš

Треба мити

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Мультипіч Philips HD9867/90 Ovi Smart (7.2 л)

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su šviežiomis bulvytėmis, paruoštomis įprastoje „Philips“ gruzdintuvėje

  2. „Rapid Air“ technologija 7 kartus padidina oro srauto greitį krepšelyje, palyginti su oro srauto greičiu „Philips Viva Airfryer“ su plokščiu dugnu

  3. Riebalų pašalinimas iš 3 šviežių vištų šlaunelių, 24 min. keptų 180 °C temperatūroje

  4. Energijos sąnaudos gaminant vieną vištienos krūtinėlę (AF 160 °C be įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C be įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Vidutinės procentinės vertės, pagrįstos vidinėmis laboratorinėmis matavimo priemonėmis, naudojant HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 gaminius. Skirtingų gaminių rezultatai gali skirtis.