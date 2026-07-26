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Avance Collection „Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
HD9911/90
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Naudodami „Rapid Air“ technologiją ir unikalų skylėtą paviršių su standartinėmis briaunelėmis, paruoškite tobulą ir sveikesnę keptą žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nelimpančio paviršiaus paruoštą maistą lengva išimti, o prietaisą lengva išvalyti!
Visi (10)
Kur yra „Philips Airfryer“ modelio ir serijos numeris?
Kokią kepimo skardą galiu naudoti savo „Philips AirFryer“?
Ar „Philips Airfryer“ galima naudoti kepimo popierių ir foliją?
Kaip ir kada naudoti aliejų „Philips Airfryer“?
Kokias šaldytas bulvytes galima gaminti „Philips Airfryer“?
Programėlė „Philips HomeID“ užsidarė arba sutriko
„Philips Airfryer“ kelia triukšmą
„Philips Airfryer“ ruoštas maistas ne toks traškus, kaip tikėtasi
Mano „Philips Airfryer“ neveikia arba neįsijungia
Lupasi „Philips Airfryer“ keptuvės arba krepšio danga