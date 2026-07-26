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Avance Collection „Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedas

Nutraukta gamyba

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Avance Collection„Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedas

HD9911/90

Avance Collection „Airfryer“ keptuvės su grotelėmis priedas

Nutraukta gamyba

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Naudodami „Rapid Air“ technologiją ir unikalų skylėtą paviršių su standartinėmis briaunelėmis, paruoškite tobulą ir sveikesnę keptą žuvį, mėsą ir daržoves. Dėl nelimpančio paviršiaus paruoštą maistą lengva išimti, o prietaisą lengva išvalyti!

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  • 26 July 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas