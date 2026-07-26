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„Viva Collection“ „Airfryer“

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„Viva Collection“„Airfryer“

HD9925/00

„Viva Collection“ „Airfryer“

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Naudodami šį specialų „Philips Airfryer“ kepimo priedą HD9925/00 galėsite paruošti visus savo mėgstamiausius kepinius. Lengvai ir greitai iškepkite sveikų skanių pyragų, duonos, apkepėlių, apkepų ir ne tik!

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

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