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        Nutraukta gamyba

        HR1366/00

        3.8

        | (6) Atsiliepimai

        Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

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        Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

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        3.8

        iš 5

        6

        Atsiliepimai

        4
        3

        06/11/2020

        Polska

        Polska

        Służył 12 lat

        Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

        21/08/2020

        Україна

        Україна

        Красивый и многофункциональный!

        Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!

        Argumentai už

        Рекомендую всем!

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Date of Use 2020-04-21

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Date of Use 2020-04-21

        21/06/2019

        Україна

        Україна

        Супер

        [Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Taip, rekomenduoju šį produktą

        Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

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        • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
        • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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