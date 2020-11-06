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Nutraukta gamyba
HR1366/00
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
3.8
iš 5
6
Atsiliepimai
sadogado
06/11/2020
Polska
Służył 12 lat
Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Элла 27
21/08/2020
Україна
Красивый и многофункциональный!
Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!
Argumentai už
Рекомендую всем!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
tatka85
21/06/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер