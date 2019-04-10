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  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
  • Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaMaišytuvas

HR2006/70

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

Naudodami šį „Philips“ maišytuvą HR2006/70 su 350 W galios varikliu, 1,5 l indu ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis galite pasiekti puikių rezultatų. Maišyti tampa labai paprasta.

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Maišytuvas su penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis ir 350 W varikliu

Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas

  • 350 W

  • 1,5 l plastikinis ąsotis

  • su smulkintuvu ir filtru

  • 2 greičių ir pulsinis režimas

2 metų garantija

2 metų garantija

Pilna 2 metų garantija.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Nedūžtantis ąsotis

Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Блендер, який просто робить свою роботу

Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2006/70 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2006/70 Блендер

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