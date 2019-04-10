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Nutraukta gamyba
Lengvai atliekamas sudėtingiausias maišymas
Naudodami šį „Philips“ maišytuvą HR2006/70 su 350 W galios varikliu, 1,5 l indu ir penkiakampės žvaigždės formos ašmenimis galite pasiekti puikių rezultatų. Maišyti tampa labai paprasta.
350 W
1,5 l plastikinis ąsotis
su smulkintuvu ir filtru
2 greičių ir pulsinis režimas
Pilna 2 metų garantija.
Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.
Šis sutvirtintos plastmasės ąsotis nesuduš.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Анастасія1509
10/04/2019
Україна
Блендер, який просто робить свою роботу
Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2006/70 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2006/70 Блендер