Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų „InterCare“ šepetėlio galvute. Ypač ilgi šereliai padeda pašalinti daugiau apnašų iš tarpdančių ir sunkiai pasiekiamų vietų.
Sonicare Fluid Action
Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.
Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą
Mėgaukitės maloniu valymu pasirinkę vieną iš 2 intensyvumo nuostatų. Rinkitės vidutinį arba žemą. Nesvarbu, ar norite valyti energingiau, ar sutelkti dėmesį į tam tikrą sritį – galite tai padaryti.
Lengvas perėjimas prie elektrinio šepetėlio
„Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.
Valymo sesijos su nurodymais
Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.
14 dienų baterijos veikimo laikas
Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 14 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.
Techninės savybės
Intensyvumo nustatymai
Žemas
Jautriems dantims ir dantenoms
Intensyvumo nustatymai
Vidutinis
Valymui kasdien
Maitinimas
Įtampa
100–240 V
Techniniai duomenys
Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio)
14 dienas
Baterija
Pakartotinai įkraunama
Energijos sąnaudos
Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W (automatiškai pasiekiamas per 1 minutę)
Baterijos tipas
Ličio jonų
Dizainas ir apdaila
Spalva
Mėlyna „Marine Blue“
Techninė priežiūra
Garantija
2-jų metų ribota garantija
Lengva naudoti
Rankenėlė
Plonas ir ergonomiškas dizainas
Rankenos suderinamumas
Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
Baterijos indikatorius
Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
