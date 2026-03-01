HX7411/10
Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas
Kruopštus valymas gali būti švelnus jautriems dantims ir dantenoms ir pašalinama 10 kartų daugiau apnašų*. Naujos kartos „Sonicare“ technologija užtikrina galingą, bet švelnų valymą net ir sunkiai pasiekiamose vietose.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Kruopštus valymas gali būti švelnus jautriems dantims ir dantenoms. Ši „S2 Sensitive“ šepetėlio galvutė pasižymi unikaliu dizainu su ilgais, plonais, itin minkštais šereliais, kurie užtikrina, kad kiekvienas šepetėlio judesys būtų švelnus. Su daugiau nei 3 tūkst. tankiai išdėstytų šerelių ji padeda pašalinti 10 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis*.
Šis elektrinis dantų šepetėlis naudoja mūsų naujos kartos „Sonicare“ technologiją, kad jūsų burnos ertmė būtų išvalyta tikrai tolygiai. Variklis automatiškai reguliuoja galią, todėl net ir sunkiau valomose vietose našumas nesumažėja. Mėgaukitės švelniu, bet veiksmingu dantų ir dantenų valymu, kurį užtikrina iki 62 000 šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ padeda šereliams valyti, įstumiant skystį giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.
Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis savo korpuse turi šviesos žiedą, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.
Suteikite savo dantų valymui papildomo postūmio su 9 valymo nustatymų. Nesvarbu, ar norite daugiau energijos, ar specifinio valymo, galite tai turėti. Rinkitės iš „Clean“, „Sensitive“ ir „White“ režimų. Pasirinkite vieną iš trijų intensyvumo nustatymų.
Pasiekite burnos priežiūros tikslus su „Sonicare“ dantų šepetėliu ir programėle. Jie puikiai veikia kartu, teikdami valymo gaires, patarimus ir jums pritaikytą turinį. Kartu esate nesustabdomi.
Mūsų įkrovimo kelioninis dėklas su integruotu įkrovimo prievadu leidžia įkrauti įrenginį keliaujant. Jis pakankamai tvirtas, kad saugotų „Sonicare“ dantų šepetėlį, tačiau pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į bet kokį krepšį, todėl yra puikus kelionių palydovas.
Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 20 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.
Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta galvutės keitimo priminimo funkcija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.
Vieną kartą įkrovus šepetėlį, galėsite iki 21 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.
Intensyvumo nustatymai
Produkto atnaujinimas
Maitinimas
Techniniai duomenys
Dizainas ir apdaila
Techninė priežiūra
Suderinamumas
Lengva naudoti
Pridėti priedai
Valymo veiksmingumas
Režimai
Išmanioji jutiklinė technologija
„Sonicare“ programėlė
