Paieškos terminai

  • Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas

    Philips Sonicare Series 6500 Įkraunamas dantų šepetėlis

    HX7411/10

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas

    Kruopštus valymas gali būti švelnus jautriems dantims ir dantenoms ir pašalinama 10 kartų daugiau apnašų*. Naujos kartos „Sonicare“ technologija užtikrina galingą, bet švelnų valymą net ir sunkiai pasiekiamose vietose.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Gali būti:

    Philips Sonicare Series 6500 Įkraunamas dantų šepetėlis

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus 6000 serija

    Pažangi priežiūra turint jautrius dantis ir dantenas

    Švelniai pašalina 10 kartų daugiau apnašų*

    • 10 kartų daugiau pašalintų apnašų*
    • Švelniai valo jautrius dantis ir dantenas
    • Naujos kartos „Sonicare“ technologija
    • Vaizdinis slėgio jutiklis
    • 3 valymo režimai, 3 intensyvumo nustatymai
    Ypač švelnus jautriems dantims

    Ypač švelnus jautriems dantims

    Kruopštus valymas gali būti švelnus jautriems dantims ir dantenoms. Ši „S2 Sensitive“ šepetėlio galvutė pasižymi unikaliu dizainu su ilgais, plonais, itin minkštais šereliais, kurie užtikrina, kad kiekvienas šepetėlio judesys būtų švelnus. Su daugiau nei 3 tūkst. tankiai išdėstytų šerelių ji padeda pašalinti 10 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis*.

    Naujos kartos „Sonicare“ technologija

    Naujos kartos „Sonicare“ technologija

    Šis elektrinis dantų šepetėlis naudoja mūsų naujos kartos „Sonicare“ technologiją, kad jūsų burnos ertmė būtų išvalyta tikrai tolygiai. Variklis automatiškai reguliuoja galią, todėl net ir sunkiau valomose vietose našumas nesumažėja. Mėgaukitės švelniu, bet veiksmingu dantų ir dantenų valymu, kurį užtikrina iki 62 000 šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ padeda šereliams valyti, įstumiant skystį giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

    Padeda apsaugoti dantenas slėgio jutikliu

    Padeda apsaugoti dantenas slėgio jutikliu

    Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis savo korpuse turi šviesos žiedą, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite dantenas.

    Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

    Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

    Suteikite savo dantų valymui papildomo postūmio su 9 valymo nustatymų. Nesvarbu, ar norite daugiau energijos, ar specifinio valymo, galite tai turėti. Rinkitės iš „Clean“, „Sensitive“ ir „White“ režimų. Pasirinkite vieną iš trijų intensyvumo nustatymų.

    Burnos higienos įžvalgos jūsų delne

    Burnos higienos įžvalgos jūsų delne

    Pasiekite burnos priežiūros tikslus su „Sonicare“ dantų šepetėliu ir programėle. Jie puikiai veikia kartu, teikdami valymo gaires, patarimus ir jums pritaikytą turinį. Kartu esate nesustabdomi.

    Rūpinkites dantų priežiūra ir įkraukite bet kur

    Rūpinkites dantų priežiūra ir įkraukite bet kur

    Mūsų įkrovimo kelioninis dėklas su integruotu įkrovimo prievadu leidžia įkrauti įrenginį keliaujant. Jis pakankamai tvirtas, kad saugotų „Sonicare“ dantų šepetėlį, tačiau pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į bet kokį krepšį, todėl yra puikus kelionių palydovas.

    Valymo sesijos su nurodymais

    Valymo sesijos su nurodymais

    Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 20 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

    Tęskite gerą priežiūrą naudodamiesi šepetėlio keitimo priminimu

    Tęskite gerą priežiūrą naudodamiesi šepetėlio keitimo priminimu

    Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta galvutės keitimo priminimo funkcija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

    21 diena įprasto valymo

    21 diena įprasto valymo

    Vieną kartą įkrovus šepetėlį, galėsite iki 21 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.

    Techninės savybės

    • Intensyvumo nustatymai

      Aukštas
      Gilesnis valymas
      Vidutinis
      Valymui kasdien
      Žemas
      Jautriems dantims ir dantenoms

    • Produkto atnaujinimas

      Palaikymo laikotarpis
      „Philips“ iki 2026 m. gruodžio 31 d. teiks būtinus saugumo atnaujinimus.

    • Maitinimas

      Įtampa
      100–240 V

    • Techniniai duomenys

      Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio)
      21 diena
      Baterija
      Pakartotinai įkraunama
      Energijos sąnaudos
      Budėjimo režimu be ekrano 0,08 W
      Baterijos tipas
      Ličio jonų

    • Dizainas ir apdaila

      Spalva
      Juoda

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      2-jų metų ribota garantija

    • Suderinamumas

      Suderinamumas su „Android“
      „Android‟ telefonai su „Bluetooth 4.0‟ arba vėlesne versija
      „Bluetooth“ belaidė technologija
      Valymo programa prisijungus
      Suderinamumas su „iOS“
      „iPhone‟ su „Bluetooth 4.0‟ arba vėlesne versija

    • Lengva naudoti

      Rankenos suderinamumas
      Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
      Baterijos indikatorius
      Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
      Rankenėlė
      Plonas ir ergonomiškas dizainas
      Kelioninis dėklas
      Kelioninis įkrovimo dėklas
      Laikmatis
      „BrushPacer“ ir „SmartTimer“

    • Pridėti priedai

      Rankenėlė
      1 6500 įkraunamas dantų šepetėlis
      Kelioninis dėklas
      1 kelioninis dėklas
      Šepetėlio galvutė
      1 „S2 Sensitive“
      Įkroviklis
      1 USB-A įkroviklis

    • Valymo veiksmingumas

      Apnašų pašalinimas
      1000 % efektyvesnis *
      Greitis
      62 000 šepetėlio judesių / min

    • Režimai

      „Clean“
      Išskirtiniam valymui kasdien
      Balta
      Paviršinėms dėmėms šalinti
      „Sensitive“
      Jautriems dantims ir dantenoms

    • Išmanioji jutiklinė technologija

      Atsakomoji reakcija į spaudimą
      • Žiedas šviečia violetine spalva
      • Vibracijos ir pulsavimo garsas
      Pakeitimo priminimas
      „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

    • „Sonicare“ programėlė

      Valymo stebėjimas ir ataskaitos
      Ilgainiui sekite valymo modelius, kad palaikytumėte burnos higieną.

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.
    Clippin

    Raskite atsarginę detalę ar priedą

    Eikite į detales ir priedus

    Priedai

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • lyginamos sunkiai pasiekiamos vietos ir įprastas dantų šepetėlis per 6 savaites.

    Burnos sveikatos priežiūra  

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.