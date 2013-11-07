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MCD183/12
Sužavėti garsų
Būkite garantuoti, kad „Philips Component DVD Micro“ sistema pripildys jūsų kambarį kino teatro kokybės garso. 100 W RMS galingumo garsiakalbių sistema leidžia pajausti kiekvieną garso efektą. Sistema pateikiama su „USB Direct“ funkcija, leidžiančia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis muzikos.
100 W
Žemųjų dažnių kolonėlė
Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.
Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalią vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleisti lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.
Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.
3.6
iš 5
11
Atsiliepimai
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Gary
25/04/2017
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.