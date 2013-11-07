GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Komponentinė DVD mikrosistema

MCD183/12

3.6

| (11) Atsiliepimai

Sužavėti garsų

Būkite garantuoti, kad „Philips Component DVD Micro“ sistema pripildys jūsų kambarį kino teatro kokybės garso. 100 W RMS galingumo garsiakalbių sistema leidžia pajausti kiekvieną garso efektą. Sistema pateikiama su „USB Direct“ funkcija, leidžiančia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis muzikos.

Peržiūrėti visas naudas

Atsipalaiduokite, klausydami puikų muzikos ir filmų garsą

Sužavėti garsų

  • 100 W

  • Žemųjų dažnių kolonėlė

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

Daugelis žadintuvų turi daugybę žadinimo parinkčių. Šis „Philips“ laikrodis-radijas pažadina jus radijo ar tradiciniais signalo garsais. Išjungimo laikmatis leidžia užprogramuoti muziką norimam laiko tarpui pagal tai, kada maždaug užmiegate. Nesvarbu, ko jums reikia, ar rytinio monotoniško garso signalo, ar mėgstamos muzikos prieš užmiegant – šiame laikrodyje-radijuje yra viskas.

Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Progresinis skenavimas dvigubai padidina vertikalią vaizdo skiriamąją gebą, todėl gaunami žymiai ryškesni vaizdai. Vietoj to, kad pirmiausia į ekraną skleisti lauką, kurį sudaro nelygios linijos, o tada lauką su lygiomis linijomis, abu laukai yra įrašomi vienu metu. Visas vaizdas sukuriamas akimirksniu, naudojant didžiausią skiriamąją gebą. Tokiu greičiu jūsų akys mato aiškesnį vaizdą be linijų.

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.6

iš 5

11

Atsiliepimai

3

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.