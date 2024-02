„Bluetooth®“ arba kopijuokite muziką iš LP, CD, FM į USB įrenginį

Naudodamiesi šia išmania funkcija, galite lengvai klausytis visų muzikos įrašų per savo „Hi-Fi“ sistemą tiesiai iš nešiojamojo MP3 grotuvo. Paprasčiausiai klausykite pageidaujamą muziką per „Bluetooth®“ arba nukopijuokite muziką iš LP, CD diskų, radijo programų arba persiųskite muziką tiesiai iš savo sistemos į USB įrenginį. Išsaugokite savo mėgstamus LP įrašus ir konvertuokite jų turinį į MP3 formatą nenaudodami kompiuterio. Be to, galite iš anksto nustatyti savo sistemos laikmatį, kad įrašytų jūsų mėgstamą radijo laidą ir ji automatiškai įrašys laidą į USB įrenginį.