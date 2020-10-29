GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Minkšti snapeliai
  • Minkšti snapeliai

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMinkšti snapeliai

SCF246/00

4.7
| (10) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Minkšti snapeliai
„Philips Avent“ minkšti snapeliai SCF246/11 sukurti jautrioms dantenoms ir puikiai tinka žengiant pirmuosius žingsnius norint atprasti nuo krūties ar buteliuko ir pradėti naudotis puodeliu. Lengva gurkštelėti, lengva plauti išsilieti neleidžiantį vožtuvą.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Suderinami produktai
Puodelis su snapeliu

Puodelis su snapeliu

SCF551/03

Puodelis su snapeliu

Puodelis su snapeliu

SCF551/05

Puodelis su snapeliu

Puodelis su snapeliu

SCF553/05

Puodelis su snapeliu

Puodelis su snapeliu

SCF553/03

Snapelis lengvam perėjimui nuo buteliuko prie puodelio

Minkšti snapeliai

  • 6 m+

Švelnus dantenoms

Minkštas snapelis švelnus dantenoms.

Patentuotas išsilieti neleidžiantis vožtuvas

Lengva gurkštelėti, patogu plauti

Suderinama su „Philips Avent“ buteliukais ir puodeliais

Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir puodelius vyresniems vaikams / puodelius „My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį, tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio individualiems raidos poreikiams.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

10

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Супер продукт

Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

Argumentai už

Все ща

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики

20/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість !

Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Argumentai prieš

Nahrada naustku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 Mäkké náustky

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 Mäkké náustky

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 