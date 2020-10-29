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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
6 m+
Minkštas snapelis švelnus dantenoms.
Lengva gurkštelėti, patogu plauti
Visi „Philips Avent“ buteliukai ir puodeliai yra suderinami, išskyrus stiklinius buteliukus ir puodelius vyresniems vaikams / puodelius „My First Big Kid Cup“. Tad galite maišyti ir derinti, kad sukurtumėte savo tobulą puodelį, tinkantį pradedančio vaikščioti kūdikio individualiems raidos poreikiams.
4.7
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Argumentai už
Все ща
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики
Liudmilaaaa
20/10/2020
Україна
Чудова якість !
Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 М’які носики
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Argumentai prieš
Nahrada naustku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 Mäkké náustky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF246/00 Mäkké náustky
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.