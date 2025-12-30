Paieškos terminai

Ausinės
  • Neįtikėtinas patogumas, puikus garsas Neįtikėtinas patogumas, puikus garsas Neįtikėtinas patogumas, puikus garsas

    2000 series Ant ausų dedamos belaidės ausinės

    TAH2500BG/10

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Neįtikėtinas patogumas, puikus garsas

    Užsidėkite šias ant ausų dedamas belaides ausines ir mėgaukitės tikru komfortu klausydamiesi muzikos. Gausite sodrų garsą su papildomais bosais ir iki 50 valandų grojimo laiko.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Gali būti:

    2000 series Ant ausų dedamos belaidės ausinės

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Triukšmo slopinimas

    Neįtikėtinas patogumas, puikus garsas

    • Triukšmo pašalinimas
    • Lengvos ant ausų dedamos ausinės
    • Natūralus garsas. „Extra Bass“
    • Veikia iki 50 val.

    Įsijauskite su triukšmo pašalinimu

    Triukšmo pašalinimas slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, todėl galite susitelkti į kūrinius ar skambučius. Norite daugiau girdėti, kas vyksta aplink jus? Paspauskite mygtuka, kad įjungtumėte aplinkos garsų režimą.

    Puikus garsas su „Extra Bass“ režimu

    40 mm garsiakalbiai užtikrina puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės – gerą pasyvią triukšmo izoliaciją. Galėsite mėgautis visais savo mėgstamų kūrinių privalumais.

    Iki 50 val. grojimo trukmės greitai įkrovus

    Šios belaidės ausinės veikia iki 50 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar 10 valandoms muzikos.

    Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys

    Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

    Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote

    Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.

    Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas

    Šios ant ausų dedamos ausinės yra pritaikytos kasdieniam komfortui. Lengvas paminkštintas galvos lankas švelniai prigula prie galvos, o minkštos ausinės užtikrina puikų prigludimą. Kiekviena ausinė yra paminkštinta PU oda, kuri yra maloni liesti ir nekenkia odai, užtikrina ilgalaikį komfortą ir yra lengvai prižiūrima.

    „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius

    Naudodami patogią mūsų programėlę galite valdyti prijungtus įrenginius arba išjungti triukšmo pašalinimą. Programėlę taip pat galite naudoti garso profiliui tiksliai sureguliuoti.

    Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas

    Nuo muzikos iki tinklalaidžių – su šiomis belaidėmis ausinėmis galite klausytis geriausios kokybės mėgstamų garsų! Jūs mėgausitės šiltu, išraiškingu garsu su sodriais žemais dažniais iš garsiakalbių, kurie pritaikyti „Philips“ garsams.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Akustinė sistema
      Uždara
      Dažnių diapazonas
      20–20 000 Hz
      Pilnutinė varža
      32 omai
      Jautrumas
      112 dB (1 kHz)
      Garsiakalbio skersmuo
      40  mm
      Didžiausia įvesties galia
      30  mW
      Garsiakalbio tipas
      Dinaminis

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“ versija
      6,0
      „Bluetooth“ profiliai
      • AVRCP
      • A2DP
      • HFP
      Maksimalus diapazonas
      Iki 10  m
      Daugiataškis ryšys
      Taip
      Palaikomas kodekas
      SBC
      Ausinių lizdas
      3.5  mm

    • Išorinė kartoninė dėžutė

      Ilgis
      36.20  cm
      Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
      6
      Plotis
      21.60  cm
      Bendras svoris
      2.76  kg
      Aukštis
      23.60  cm
      GTIN
      1 48 95229 17305 4
      Grynasis svoris
      1.39  kg
      Pakuotės svoris
      1.37  kg

    • Patogumas

      „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
      Taip
      Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
      Taip
      Valdiklių tipas
      Mygtukas

    • Maitinimas

      Maitinimo elementų skaičius
      1 vnt.
      Įkrovimo laikas
      2  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta)
      45  val.
      Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta)
      50  val.
      Greitojo įkrovimo trukmė
      15 mins for 10 hrs
      Baterijos svoris (iš viso)
      9.6  g
      Baterijos talpa (ausinės)
      500  mAh
      Akumuliatoriaus tipas (ausinės)
      Ličio polimerų (integruota)

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      22  cm
      Pakuotės tipas
      Iškilimas
      Išdėstymo tipas
      Pakabinti
      Plotis
      20.2  cm
      Gylis
      5.8  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      EAN
      48 95229 17305 7
      Bendras svoris
      0.4  kg
      Grynasis svoris
      0.232  kg
      Pakuotės svoris
      0.168  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      19.76  cm
      Plotis
      16.57  cm
      Gylis
      8.29  cm
      Svoris
      0.207  kg

    • Priedai

      Trumpa instrukcija
      Taip
      Krovimo laidas
      USB-C laidas, 200 mm

    • Konstrukcija

      Spalva
      Rusvai gelsvas
      Dėvėjimo stilius
      Ausinės
      Sulankstomas dizainas
      Plokščiai / į vidų
      Tvirtinimo ant ausies medžiaga
      Prisitaikančios poroloninės pagalvėlės
      Įdedama į ausis
      Ausis uždengiančios
      Ausų gaubtelių tipas
      Uždara nugarėlė

    • Telekomunikacijos

      Skambučiams skirtas mikrofonas
      1 mic

    • ANC funkcijos

      ANC technologija
      FF
      Aplinkos garsų režimas
      Taip
      Adaptyvus ANC
      Taip
      ANC skirtas mikrofonas
      2 mikrofonai
      ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
      Taip

    • Pagalbinė balso programa

      Suderinama su pagalbine balso programa
      • „Apple Siri“
      • „Google Assistant“
      Pagalbinės balso programos aktyvinimas
      Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką
      Pagalbinės balso programos palaikymas
      Taip

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.