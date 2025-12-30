Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Triukšmo pašalinimas slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, todėl galite susitelkti į kūrinius ar skambučius. Norite daugiau girdėti, kas vyksta aplink jus? Paspauskite mygtuka, kad įjungtumėte aplinkos garsų režimą.
Puikus garsas su „Extra Bass“ režimu
40 mm garsiakalbiai užtikrina puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės – gerą pasyvią triukšmo izoliaciją. Galėsite mėgautis visais savo mėgstamų kūrinių privalumais.
Iki 50 val. grojimo trukmės greitai įkrovus
Šios belaidės ausinės veikia iki 50 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar 10 valandoms muzikos.
Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.
Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
Pokalbiuose jūsų balsas girdėsis aiškiai ir garsiai. Atskiras mikrofonas perduoda balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo dalį foninio aplinkos triukšmo.
Tokios lengvos ir patogios, kad galima dėvėti valandų valandas
Šios ant ausų dedamos ausinės yra pritaikytos kasdieniam komfortui. Lengvas paminkštintas galvos lankas švelniai prigula prie galvos, o minkštos ausinės užtikrina puikų prigludimą. Kiekviena ausinė yra paminkštinta PU oda, kuri yra maloni liesti ir nekenkia odai, užtikrina ilgalaikį komfortą ir yra lengvai prižiūrima.
„Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius
Naudodami patogią mūsų programėlę galite valdyti prijungtus įrenginius arba išjungti triukšmo pašalinimą. Programėlę taip pat galite naudoti garso profiliui tiksliai sureguliuoti.
Nuo muzikos iki tinklalaidžių – su šiomis belaidėmis ausinėmis galite klausytis geriausios kokybės mėgstamų garsų! Jūs mėgausitės šiltu, išraiškingu garsu su sodriais žemais dažniais iš garsiakalbių, kurie pritaikyti „Philips“ garsams.
Techninės savybės
Garsas
Akustinė sistema
Uždara
Dažnių diapazonas
20–20 000 Hz
Pilnutinė varža
32 omai
Jautrumas
112 dB (1 kHz)
Garsiakalbio skersmuo
40
mm
Didžiausia įvesties galia
30
mW
Garsiakalbio tipas
Dinaminis
Prijungimo galimybė
„Bluetooth“ versija
6,0
„Bluetooth“ profiliai
AVRCP
A2DP
HFP
Maksimalus diapazonas
Iki 10
m
Daugiataškis ryšys
Taip
Palaikomas kodekas
SBC
Ausinių lizdas
3.5
mm
Išorinė kartoninė dėžutė
Ilgis
36.20
cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius
6
Plotis
21.60
cm
Bendras svoris
2.76
kg
Aukštis
23.60
cm
GTIN
1 48 95229 17304 7
Grynasis svoris
1.39
kg
Pakuotės svoris
1.37
kg
Patogumas
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
Taip
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai