30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
TAMS80B/00
The Tube
Drąsios formos. Retro spalvos. Šiuolaikinė galia. „The Tube“ prikelia 9-ojo dešimtmečio ikoną naujam gyvenimui – sodresnis, platesnis stereo garsas ir sklandus ryšys. Nuo muzikinių vakarėlių namuose iki gatvės švenčių – pagarsinkite ir leiskite muzikai sklisti.
Įspūdingas garsas. Retro išvaizda
280 W maks. (140 W RMS)
Iki 24 valandų atkūrimo laikas
IP67 apsauga nuo dulkių ir vandens
Po „Tube“ ikonine forma slepiasi dviejų kanalų stereo sistema, kuri užtikrina 280 W maks. galią (140 W RMS) ir platesnę, labiau įtraukiančią garso erdvę. Jei vakarėlis persikelia į lauką, galite įjungti „Moving Sound“, kad žemi dažniai skambėtų galingiau, o garsas lauke išliktų aiškus.
Du 5 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.
„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Tube“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.
Atsiliepimai
Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ Auracast™ žodinis ženklas ir logotipai yra prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“
IP67 klasė reiškia, kad garsiakalbio garsiakalbis yra visiškai apsaugotas nuo dulkių ir gali būti panardintas iki 30 minučių į iki 1 m gylį.