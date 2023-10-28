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Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT8506BK/00

4
| (4) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Įsijauskite stilingai
Iš tikrųjų belaidėse ausinėse išgirskite visas natas. Ausinėse skambantis garsas toks pats puikus kaip ir jų išvaizda. „Noise Canceling Pro“ funkcija blokuoja išorinį triukšmą, todėl galite įsijausti į tinklalaides ir grojaraščius. Skambinate lauke? Jus aiškiai girdės net ir vėjuotu oru.
Peržiūrėti visas naudas

Įsijauskite stilingai

  • „Noise Canceling Pro“

  • Vėjo triukšmo slopinimas

  • Rafinuotas dizainas

  • Universalumas

Sutelkite dėmesį ten, kur norite. „Noise Canceling Pro“

Sutelkite dėmesį ten, kur norite. „Noise Canceling Pro“

Sutelkite dėmesį į garsus, kuriuos norite girdėti. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojami keli mikrofonai ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų pašalintas išorinis triukšmas. Palietę ausinę galite įjungti aplinkos garsų režimą, o vėjo triukšmo mažinimą galite valdyti naudodami „Philips“ ausinių programą.

Detalus garsas. Sodrūs bosai

Detalus garsas. Sodrūs bosai

Nesvarbu, ar klausote dainos, ar tinklaraščio, puikiai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius garsus. Viską girdėsite be galo aiškiai. Garsas sustabdomas, jei išsiimate ausinę, ir automatiškai parenkamas geriausias „iOS“ ar „Android“ prietaisui tinkamas kodekas. Jums patiks puikus garsas, kad ir kokią transliavimo paslaugą naudotumėte.

Dailus apskritas dizainas. Tobulas patogumas

Dailus apskritas dizainas. Tobulas patogumas

Apskritas šių ausinių dizainas traukia akį. Galite rinktis prie jūsų išvaizdos derančias tamsias arba šviesias spalvas. Šešių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai ir papildoma pora „Compy“ putplasčio ausinių antgalių dangtelių – tvirtai ir patogiai laikosi ausyse.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3112060

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Argumentai už

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Argumentai už

Super dźwięk i super jakość

Argumentai prieš

Brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Argumentai už

Design

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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