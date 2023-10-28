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Nutraukta gamyba
TAT8506BK/00
„Noise Canceling Pro“
Vėjo triukšmo slopinimas
Rafinuotas dizainas
Universalumas
Sutelkite dėmesį į garsus, kuriuos norite girdėti. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojami keli mikrofonai ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų pašalintas išorinis triukšmas. Palietę ausinę galite įjungti aplinkos garsų režimą, o vėjo triukšmo mažinimą galite valdyti naudodami „Philips“ ausinių programą.
Nesvarbu, ar klausote dainos, ar tinklaraščio, puikiai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia sodrius žemuosius garsus. Viską girdėsite be galo aiškiai. Garsas sustabdomas, jei išsiimate ausinę, ir automatiškai parenkamas geriausias „iOS“ ar „Android“ prietaisui tinkamas kodekas. Jums patiks puikus garsas, kad ir kokią transliavimo paslaugą naudotumėte.
Apskritas šių ausinių dizainas traukia akį. Galite rinktis prie jūsų išvaizdos derančias tamsias arba šviesias spalvas. Šešių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai ir papildoma pora „Compy“ putplasčio ausinių antgalių dangtelių – tvirtai ir patogiai laikosi ausyse.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Argumentai už
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Argumentai už
Super dźwięk i super jakość
Argumentai prieš
Brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Argumentai už
Design
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke