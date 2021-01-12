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Nutraukta gamyba

Originalus radijas

TAVS700/10

5

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ikoniškos vibracijos

Šiame prie elektros tinklo jungiamame „Bluetooth“ radijuje autentiškas 1950-ųjų stilius dera su moderniu veikimu. Medinis korpusas, varinės rankenėlės ir užtemdomas ekranas – tobulas pagrindinis objektas bet kuriame kambaryje. Skaitmeninis radijo imtuvas išsiskiria aiškiu signalų priėmimu.

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Ikoniškos vibracijos

  • „Bluetooth®“

  • 20 W išėjimo galia

Garsas sklinda per vario atspalvio groteles

Garsas sklinda per vario atspalvio groteles

Vintažinis medinis korpusas. 1950-ųjų detalės

Šiuo „Bluetooth“ radiju su laikrodžiu pagerbiamas ikoniškas „Philips Philetta 254“ stalinis radijas. Vintažinis medinis korpusas tiesiog žavingas. 1950-ųjų stiliaus dviejų valdymo rankenėlių ir garsiakalbio grotelių apdaila sugrąžina į laikotarpį, kai visi klausėsi džiazo ir rokenrolo.

Svoris 2,55 kg

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Argumentai už

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Оригінальне радіо

Naudojimo data 2019-12-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Оригінальне радіо

Naudojimo data 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Argumentai už

Dizajn kvaliteta zvuk

Argumentai prieš

Ništa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Originalni radio

Naudojimo data 2020-08-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Originalni radio

Naudojimo data 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Radio original

Naudojimo data 2019-08-10

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Radio original

Naudojimo data 2019-08-10

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