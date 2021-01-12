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Ikoniškos vibracijos
Šiame prie elektros tinklo jungiamame „Bluetooth“ radijuje autentiškas 1950-ųjų stilius dera su moderniu veikimu. Medinis korpusas, varinės rankenėlės ir užtemdomas ekranas – tobulas pagrindinis objektas bet kuriame kambaryje. Skaitmeninis radijo imtuvas išsiskiria aiškiu signalų priėmimu.
„Bluetooth®“
20 W išėjimo galia
Garsas sklinda per vario atspalvio groteles
Šiuo „Bluetooth“ radiju su laikrodžiu pagerbiamas ikoniškas „Philips Philetta 254“ stalinis radijas. Vintažinis medinis korpusas tiesiog žavingas. 1950-ųjų stiliaus dviejų valdymo rankenėlių ir garsiakalbio grotelių apdaila sugrąžina į laikotarpį, kai visi klausėsi džiazo ir rokenrolo.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Argumentai už
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Оригінальне радіо
Naudojimo data 2019-12-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Оригінальне радіо
Naudojimo data 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Argumentai už
Dizajn kvaliteta zvuk
Argumentai prieš
Ništa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Originalni radio
Naudojimo data 2020-08-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Originalni radio
Naudojimo data 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Radio original
Naudojimo data 2019-08-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAVS700 Radio original
Naudojimo data 2019-08-10