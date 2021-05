Nuo 7 metų

„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenktos formos, kad prisitaikytų prie vaikų nuo 7 metų dantų, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis liejinys kitoje šepetėlio galvutės pusėje garantuoja saugesnį ir malonesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnį, kompaktišką dydį, skirtą vaikams nuo 4 metų.