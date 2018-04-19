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  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės

Nutraukta gamyba

Steam PlusŠlavimo ir valymo garais įranga

FC8056/01

1

| (1) Apžvalga

Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės

Keičiamas rinkinys paruoštas naudoti su dviem plaunamomis ir daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostėmis, o aktyvus kalkių nuosėdų filtras pailgina jūsų „Philips SteamPlus“ valymo garais įrenginio naudojimo laiką.

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Suderinamas su „SteamPlus FC7020“ valymo garais įrenginiu

Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės

  • 2 plaunami mikropluošto šepečiai

  • 1 aktyvus kalkių filtras

  • Keiskite kas 6 mėnesius

  • Suderinamas su FC7020...21

Lengva keisti ir pritvirtinti

Lengva keisti ir pritvirtinti

Pridedamos 2 plaunamos ir tvirtos mikropluošto šluostės. Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus. Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti. Mes rekomenduojame keisti kiekvieną šluoste kas 6 mėnesius, kad galėtumėte mėgautis hiegeniškais valymo rezultatais su „SteamPlus“ valymo garais įranga.

Pailginkite savo „SteamPlus“ valymo įrangos naudojimo laiką

Pailginkite savo „SteamPlus“ valymo įrangos naudojimo laiką

„SteamPlus“ yra specialiai sukurta valyti naudojant vandenį iš čiaupo. Jos aktyvus kalkių filtras automatiškai nukalkina vandenį. Mes patariame keisti aktyvų kalkių filtrą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kad nepradėtų kauptis kalkės ir galėtumėte mėgautis puikiu našumu visą eksploatavimo laiką. Lengvai kečiamas filtras, esantis po vandens bakeliu, pailgina jūsų „SteamPlus“ valymo garais įrenginio eksploatavimo laiką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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