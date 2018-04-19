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Nutraukta gamyba
FC8056/01
Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
Keičiamas rinkinys paruoštas naudoti su dviem plaunamomis ir daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostėmis, o aktyvus kalkių nuosėdų filtras pailgina jūsų „Philips SteamPlus“ valymo garais įrenginio naudojimo laiką.
2 plaunami mikropluošto šepečiai
1 aktyvus kalkių filtras
Keiskite kas 6 mėnesius
Suderinamas su FC7020...21
Pridedamos 2 plaunamos ir tvirtos mikropluošto šluostės. Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus. Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti. Mes rekomenduojame keisti kiekvieną šluoste kas 6 mėnesius, kad galėtumėte mėgautis hiegeniškais valymo rezultatais su „SteamPlus“ valymo garais įranga.
„SteamPlus“ yra specialiai sukurta valyti naudojant vandenį iš čiaupo. Jos aktyvus kalkių filtras automatiškai nukalkina vandenį. Mes patariame keisti aktyvų kalkių filtrą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kad nepradėtų kauptis kalkės ir galėtumėte mėgautis puikiu našumu visą eksploatavimo laiką. Lengvai kečiamas filtras, esantis po vandens bakeliu, pailgina jūsų „SteamPlus“ valymo garais įrenginio eksploatavimo laiką.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
varga68
19/04/2018
Magyarország
Nem éri meg az árát
Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép