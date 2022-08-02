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Nutraukta gamyba
Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai išlaikyti didžiausią siurbimo galią* iki prisipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) Unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių. 2) Specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai. 3) Aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužkemša, o tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl valant jums nereikės rūpintis papildomomis dalimis. Minkštas dulkių siurbimo šepetėlis patogiai integruotas prietaiso rankenėlėje ir visada paruoštas naudoti.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
38
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
clayman
02/08/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Argumentai už
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Argumentai prieš
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Argumentai už
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Argumentai prieš
zatím o žádných nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
„Philips Perfromer Active“ siurbimo galia palyginta su „Philips Powerlife FC8322/09“ siurbimo galia, kaip nurodoma IEC 60312-1:2011