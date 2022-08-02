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  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
  • Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.

Nutraukta gamyba

Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8595/09

4.6
| (38) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.
Higieniškas siurbimas su „AirflowMax“ technologija
Peržiūrėti visas naudas

Puikus efektyvumas kokybiškam valymui.

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgai išlaikyti didžiausią siurbimo galią* iki prisipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) Unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių. 2) Specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai. 3) Aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužkemša, o tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Integruotas šepetys, kad būtų dar patogiau

Integruotas šepetys, kad būtų dar patogiau

Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl valant jums nereikės rūpintis papildomomis dalimis. Minkštas dulkių siurbimo šepetėlis patogiai integruotas prietaiso rankenėlėje ir visada paruoštas naudoti.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

38

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Argumentai už

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Argumentai prieš

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Argumentai už

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Argumentai prieš

zatím o žádných nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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Atsakomybės apribojimai

  1. „Philips Perfromer Active“ siurbimo galia palyginta su „Philips Powerlife FC8322/09“ siurbimo galia, kaip nurodoma IEC 60312-1:2011