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EasySpeed Garų lygintuvas

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EasySpeedGarų lygintuvas

GC1029/90

EasySpeed Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF fail., 7.3 MB
  • 12 March 2024

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF fail., 424.1 kB
  • 12 March 2024

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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