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Lyginimo prekių ženklas
Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!
Labai ilgu 3 m ilgio laidu lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Daniel Woj
20/11/2019
Polska
Now days is hard to buy Iron with ceramic base
I am very happy I bought this product in 2007. It is already more than 10 years and Iron works fantastic. My friends have been using my Iron and decided to throw their Iron away and get one with ceramic base, but unfortunately there is nothing in the shops. Only some kind of Teflon covered inventions. So people are jealous that I have such fabulous Iron :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3220 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3220 Żelazko parowe