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Nutraukta gamyba
Puikūs rezultatai, mažai pastangų
„EasyCare“ – puošniai atrodyti bus lengviau!
Lyginimo prekių ženklas
Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!
Labai ilgu 3 m ilgio laidu lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Okes
13/04/2019
Україна
Хороша праска
Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3240/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3240/02 Парова праска