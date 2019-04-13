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Nutraukta gamyba

Garų lygintuvas

GC3240/02

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

„EasyCare“ – puošniai atrodyti bus lengviau!

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Lyginimo prekių ženklas

3 kartus lengviau

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

Ypač didelė vandens įleidimo anga, skirta greitai ir paprastai pripildyti

Ypač didelė vandens įleidimo anga, skirta greitai ir paprastai pripildyti

Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!

Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Labai ilgu 3 m ilgio laidu lengvai pasieksite lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Ypač aiškus indikatorius vandens lygiui matyti

Ypač aiškus indikatorius vandens lygiui matyti

Ypač aiškus „Philips“ lygintuvo indikatorius gerai rodo vandens lygį, todėl tik pažvelgę visada žinosite, ar turite pakankamai vandens.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Хороша праска, надійна, користуюсь декілька років. Поверхня не забруднюється , легко прасує

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3240/02 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC3240/02 Парова праска

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