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„Azur Performer“ Garinis lygintuvas

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„Azur Performer“Garinis lygintuvas

GC3821/80

„Azur Performer“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3821/80 - English (US)

  • ZIP fail., 1.8 MB
  • 18 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF fail., 7.4 MB
  • 27 July 2024

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