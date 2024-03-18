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„Azur Performer“ Garinis lygintuvas
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GC3821/80
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EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3821/80 - English (US)
GC3800 series_[03923]_user manual
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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