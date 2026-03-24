GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Azur Performer Plus Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4521/87

Azur Performer Plus Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF fail., 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4521/87 - English (US)

  • ZIP fail., 2.7 MB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti