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Galingą „Philips“ garų lygintuvą „Azur Performer Plus“ lengva naudoti. Integruotas kalkių indas efektyviai šalina kalkes, kad garų funkcija, automatinis garų valdymas ir „T-ionicGlide“ padas veiktų nepriekaištingai.
Lyginimo prekių ženklas
Garai 45 g/min.; 220 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2400 vatų
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos iš lygintuvo, kad lyginimo našumas kasdien būtų toks pat geras.
Naudojant integruotą kalkių indą ir pado savaiminio išsivalymo funkciją pašalinama didžioji dalis sunkiai įveikiamų kalkių. Esant švariam lygintuvo padui lyginti lengviau ir geriau veikia garų funkcija.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
173
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Gosposia 22
06/07/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt godny polecenia.
Żelazko sprawa ze prasowanie jest przyjemnością. Jest rewelacyjne przy prasowaniu koszul. Bardzo szybko się nagrzewa. Wszystkie funkcje ujęte w opisie działają bez zarzutu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Juju88
12/06/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jest świetne.
Żelazko bardzo nowoczesne podoba mi się jego wygląd. Dziewczyna zadowolona :) nie było żadnych kłopotów podczas pierwszego prasowania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Mati13
10/09/2019
Polska
Jest jak baletnica
Co dodać chyba już nic Tylko Kupić i prasować-) Wygodne w użytkowaniu. świetny uchwyt daje stabilność w prasowaniu. Samo się wyłączające się żelazko-) nie spali domu gdy zapomnisz o nim.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4527/00 Żelazko parowe
Lyginant su vidutiniu 2200 W „Philips“ garų lygintuvu