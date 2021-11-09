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Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. nepertraukiami garai
210 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai
Daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска
Nazaryus
04/07/2021
Україна
Для сорочок - цілком достатньо!
В основному прасую котонові сорочки! Для цих цілей - праска ідеальна. Тільки якщо не пересушувати одяг, інакше випарювання праски не достатньо. Треба бути обережним з водою, яку заливаєте - тільки кип'ячену фільтровану
Argumentai už
Ціна, якість, для котонових сорочок - ідеально!
Argumentai prieš
відсутній внутрішній фільтр для доочищення води, але б тоді і ціна була в рази більша!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4554/40 Парова праска
07/11/2020
Україна
Найкраще співвідношення ціна/якість
Обирав на заміну старій прасці, основну увагу зосередив на порівнянні характеристик з іншими прасками. Вважаю, що це найкраще співвідношення ціни та якості, яке доступне на ринку від іменитого бренду. Розгладжує досить легко та комфортно. В користуванні дуже зручна та потужна, парового удару достатньо для прасування будь якого одягу, при чому він доступний навіть при помірному режимі нагріві підошви. Режим автовимкнення також не завадить. Можу рекомендувати.
Argumentai už
Потужність, зручність використання, набір функцій.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4552/00 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4552/00 Парова праска