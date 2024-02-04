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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

ŽydraGarų lygintuvas

GC4556/20

4.8
| (23) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 50 g/min., nepertraukiami garai

  • 220 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 220 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

2500 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min geriau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

23

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Коли очікування співпали з реаліністю

Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.

Argumentai už

Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Нормальный утюг за не очень большую сумму

Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.

Argumentai už

цена и качество

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.