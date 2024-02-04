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Lyginimo prekių ženklas
50 g/min., nepertraukiami garai
220 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
23
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Коли очікування співпали з реаліністю
Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.
Argumentai už
Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Нормальный утюг за не очень большую сумму
Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.
Argumentai už
цена и качество
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4556/20 Парова праска