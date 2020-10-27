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Nutraukta gamyba
GC4621/02
Lyginimo prekių ženklas
Automatinis išsijungimas
Elektroninė išjungimo funkcija išjungia lygintuvą, kai pamirštate tai padaryti arba jis apvirsta.
Paminkštinta „Philips“ lygintuvo rankena – kad būtų patogu lyginti ilgiau.
Unikalus šio „Philips“ lygintuvo garo antgalis sujungia atskirai nukreiptą pado priekį su specialiomis pailgintomis garų angomis antgalyje, tai padeda pasiekti mažiausias ir sunkiausiai pasiekiamas vietas bei puikiai išlyginti.
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