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Azur Garų lygintuvas
Nutraukta gamyba
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GC4625/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Lengvas lyginimas be pastangų šio lygintuvo slydimo garais pado dėka. Jo galingas garas ir lengvas slydimas padeda šalinti raukšles ir pasiekti puikių rezultatų!
Visi (2)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
500 serijaPūkų rinkiklis
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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