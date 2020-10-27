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  • Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
  • Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

Nutraukta gamyba

Azur IonicGarų lygintuvas

GC4641/02

1 apdovanojimas

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!

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Lyginimo prekių ženklas

Galingas lyginimas su jonizuotų garų sistema

Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino

  • Jonizuoti garai

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

50% mažesnės garų dalelės giliau įsiskverbia į sunkiausiai išlyginamas raukšles

Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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