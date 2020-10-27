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Nutraukta gamyba
GC4641/02
Lengvai pašalina raukšles nuo medvilnės ir lino
Jonizuotų garų sistemos dėka šalinkite net ir sunkiai išlyginamas raukšles. Šis galingų garų lygintuvas sukuria 50% mažesnes garų daleles, kurios giliai įsiskverbia į sunkiai lyginamus audinius, tokius kaip medvilnė ir linas, ir jūs lengviau pasiekiate puikius rezultatus!
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Jonizuoti garai
Jonizavimo procesas sukuria mažesnes garų daleles, kurios giliau įsiskverbia į audinį. Tai reiškia, kad net sunkiausiai išlyginamas raukšlės bus lengvai pašalintos.
„Philips“ garo lygintuvo nepertraukiamas garas iki 40 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
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